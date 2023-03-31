Мэр Белогорска: После известных событий я решил сократить заместителя по ЖКХ

Глава Белогорска Станислав Мелюков.

Мэрия Белогорска ждет масштабная модернизация – кадровый состав и структуру «перетрясут». Как рассказала заместитель главы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова и сам мэр города Станислав Мелюков, новшество не приведет к увеличению численности работников, а наоборот уменьшит их количество. Не потребуются и дополнительные деньги на изменения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Между заместителями мэра перераспределили обязанности. Для этого объединили управления, а как итог – переименовали, а количество замов уменьшили.

Так, ЖКХ вошло в управление по строительству и землепользование, должность руководителя теперь называется заместитель главы по строительству и ЖКХ. Как отметил мэр города Станислав Мелюков в своей программе «О главном», после того, как в мае 2022 года следователи задержали Александра Башуна, который подозревается в злоупотреблении полномочиями, нового человека на должность не смогли найти, поэтому было решено сократить вакансию вообще. Теперь возглавляет два управления Юрий Лапин, но, к слову, ему немного облегчили работу: из структуры убрали комитет имущественных отношений, теперь он входит в экономическое управление, под крыло Ларисы Цыркуновой.

Отдел по строительству и архитектуре переименовали в отдел территориального планирования и градостроительной деятельности.

Управление по делам ГО и ЧС, в которое полгода не могли найти руководителя, переименовали в Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и единой дежурно-диспетчерской службы Белогорска.

Общий отдел превратился в отдел по делопроизводству и кадровой политике. Также глава Белогорска лишился пресс-секретаря.

Предыдущая структура администрации Белогорска Амурской области.

– Я думаю, что структура будет работоспособной. Будущее покажет. Надо будет вносить какие-то коррективы – будем вносить, – сказал Станислав Мелюков. – Само по себе количество муниципальных служащих не увеличилось. Более того: я на заседании горсовета озвучил последний анализ минфина Амурской области. Администрация Белогорска продолжает оставаться самой недорогой администрацией в Приамурье. В пересчете на одного жителя это [содержание мунслужащих] обходится в 2304 рубля в год. И это при том, что лидер (не буду называть) [тратит] под 15 тысяч рублей на одного жителя в год.

Всего из штата вывели четыре мундолжности.

Эти манипуляции позволили освободившимся сотрудникам войти в новый департамент – отдел информационных систем. Как объяснила госпожа Сапожникова, это необходимая реструктуризация, так как увеличился объем задач, скорость их выполнения, также нужна и систематизация процессов. Сегодня город через цифровые сервисы оказывает 36 социально-значимых услуг, продолжается внедрение реестра госуслуг, платформы обратной связи, госсервисов, а также единой государственной информационной системы соцобеспечения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.