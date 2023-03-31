Либо вонь фекалий, либо сквозняк: благовещенцы стали заложниками двух коммунальных аварий

Жители Шевченко, 14, уже два месяца страдает от двух коммунальных аварий.

Второй месяц жители дома №14 на улице Шевченко страдают от зловонного запаха фекалий. Несколько недель назад к этой напасти прибавилась еще одна – из-за аварии на сетях водоснабжения квартиры начали разрушаться. По указанному адресу отправились активисты «Народного фронта. Амурская область», чтобы лично убедиться в проблемах жильцов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

ПРОБЛЕМА ПЕРВАЯ: ЗЛОВОННАЯ

В подвале четырнадцатого дома около двух месяцев назад произошел порыв канализации, теперь в подпол, расположенный прямо под квартирами, сливаются стоки. С ситуацией и так нельзя было смириться, а теперь, когда на дворе теплеет, так и подавно. В подъезде, рассказывают местные, стоит невыносимая вонь, поэтому приходится открывать дверь и окна в подъезд, чтобы хоть немного выветрить запах.

Как рассказывает Дарья, она живет на первом этаже, поэтому туалетное «амбре» чувствуется и в квартире. Приходится открывать окна и у себя.

– У меня в квартире, для полного счастья, из-за этого сквозняк. Либо вонь, либо сквозняк.

Как выяснили волонтеры, ситуацию исправить можно, но коммунальщики, как в той игре, перекидывают проблему друг на друга.

Так, управляющая компания дома уверена – откачать стоки можно только через резервные люки, которые расположены в квартире на первом этаже. И, говорят в «Народном фронте», люди готовы предоставить доступ, лишь бы вернулась нормальная мирная жизнь. Но в «управляйке» отказались снимать полы, мол – «потом неправильно уложим и получим претензию».

Специалисты ГЖИ, в свою очередь, утверждают, что решить проблему можно и через подпол. Кто же прав?

ПРОБЛЕМА ВТОРАЯ: РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ

В середине марта к злу побольше добавилось меньшее. Хотя вопрос, конечно, спорный. На сетях водоснабжения случилась авария, начала хлестать вода. В итоге из-за высокой влажности разрушаются квартиры.

– Видны очертания осевшего на 3-4 сантиметра пола, пошли трещины по коробкам и стенам перегородок, – говорит эксперт РО Народного фронта в Амурской области Ольга Токарева. – И в целом дом находится не в очень удовлетворительном состоянии. Также видно, плиты, которые под балконом в аварийном состоянии, что может привести к травмам.

Сотрудники «фронта» намерены обратиться в прокуратуру, Роспотребнадзор, ГЖИ.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 17:09

«Комсомолка» обратилась в областную прокуратуру. В надзорном органе заявили, что держат ситуацию на контроле, а также добавила: согласно последним данным проблемы устранили, осталось лишь просушить дом и провести в здании дезинфекцию.

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