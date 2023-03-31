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НовостиОбщество31 марта 2023 7:55

Либо вонь фекалий, либо сквозняк: благовещенцы стали заложниками двух коммунальных аварий

В Благовещенске разрушается дом на Шевченко, туда отправились активисты «Народного фронта»
Екатерина ТИХАЯ
Жители Шевченко, 14, уже два месяца страдает от двух коммунальных аварий.

Жители Шевченко, 14, уже два месяца страдает от двух коммунальных аварий.

Второй месяц жители дома №14 на улице Шевченко страдают от зловонного запаха фекалий. Несколько недель назад к этой напасти прибавилась еще одна – из-за аварии на сетях водоснабжения квартиры начали разрушаться. По указанному адресу отправились активисты «Народного фронта. Амурская область», чтобы лично убедиться в проблемах жильцов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

ПРОБЛЕМА ПЕРВАЯ: ЗЛОВОННАЯ

В подвале четырнадцатого дома около двух месяцев назад произошел порыв канализации, теперь в подпол, расположенный прямо под квартирами, сливаются стоки. С ситуацией и так нельзя было смириться, а теперь, когда на дворе теплеет, так и подавно. В подъезде, рассказывают местные, стоит невыносимая вонь, поэтому приходится открывать дверь и окна в подъезд, чтобы хоть немного выветрить запах.

Как рассказывает Дарья, она живет на первом этаже, поэтому туалетное «амбре» чувствуется и в квартире. Приходится открывать окна и у себя.

– У меня в квартире, для полного счастья, из-за этого сквозняк. Либо вонь, либо сквозняк.

Как выяснили волонтеры, ситуацию исправить можно, но коммунальщики, как в той игре, перекидывают проблему друг на друга.

Так, управляющая компания дома уверена – откачать стоки можно только через резервные люки, которые расположены в квартире на первом этаже. И, говорят в «Народном фронте», люди готовы предоставить доступ, лишь бы вернулась нормальная мирная жизнь. Но в «управляйке» отказались снимать полы, мол – «потом неправильно уложим и получим претензию».

Специалисты ГЖИ, в свою очередь, утверждают, что решить проблему можно и через подпол. Кто же прав?

ПРОБЛЕМА ВТОРАЯ: РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ

В середине марта к злу побольше добавилось меньшее. Хотя вопрос, конечно, спорный. На сетях водоснабжения случилась авария, начала хлестать вода. В итоге из-за высокой влажности разрушаются квартиры.

– Видны очертания осевшего на 3-4 сантиметра пола, пошли трещины по коробкам и стенам перегородок, – говорит эксперт РО Народного фронта в Амурской области Ольга Токарева. – И в целом дом находится не в очень удовлетворительном состоянии. Также видно, плиты, которые под балконом в аварийном состоянии, что может привести к травмам.

Сотрудники «фронта» намерены обратиться в прокуратуру, Роспотребнадзор, ГЖИ.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 17:09

«Комсомолка» обратилась в областную прокуратуру. В надзорном органе заявили, что держат ситуацию на контроле, а также добавила: согласно последним данным проблемы устранили, осталось лишь просушить дом и провести в здании дезинфекцию.

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