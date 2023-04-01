Загорать уже вполне можно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начало апреля порадует жителей Амурской области по-настоящему теплой погодой, располагающей не только для прогулок, но и для загара. По данным портала Gismeteo, воздух прогреется местами до +18 °C.

Циклон, смещающийся из Китая на Амурскую область, пока не испортил погоду, более того, в районах оказавшихся под влиянием теплого сектора этого циклона, наоборот настоящая жара. Например, в соседнем Приморье столбики термометров местами поднимутся до +23 °C. В Приамурье чуть прохладнее. Так, по прогнозам синоптиков 1 апреля в Благовещенске без осадков, слабый ветер, температура воздуха от +8 °C утр +18 °C днем. В воскресенье в краевой столице тоже без осадков, в городе будет дуть легкий ветерок, а воздух прогреется от +4 °C утр +17 °C.

Ясная погода сменится пасмурной в начале новой недели, синоптики прогнозируют облачность и небольшой дождь.

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