Движение на одной из улиц Благовещенска перекроют из-за ремонта теплосетей

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В Благовещенске планируется полномасштабный ремонт теплосетей и пространства на улице Тепличная. Из-за этого будет ограничено движения на участке от Воронкова до Игнатьевского шоссе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии амурской столицы.

В первую очередь, как уточнил подрядчик, планируется вырубка кустарников, затем – модернизация сетей. Дорожники отремонтируют канализацию, водопровод, магистрали тепловодоснабжения.

При этом на Тепличной, добавили в мэрии, обустроят также освещение и современные автобусные остановки по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

– Регулярные выездные рабочие совещания на улице Тепличной проводит мэр Благовещенска Олег Имамеев. Так как дорога проходит вдоль нового корпуса 16 школы, особое внимание уделяют безопасности участка, – заключили в пресс-службе администрации.

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