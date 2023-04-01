Оглашен уголовный срок мужчине из Приамурья, убившего конкурента из ревности

Амурчанин проведет больше 8 лет в колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приамурье завершили расследование уголовного года в отношении 27-летнего жителя Раздольного. Мужчина в декабре минувшего года убил своего знакомого, как уточнили в областном СУ СК РФ, приревновал, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Как установлено следствием и судом, в ночь на 18 декабря 2022 года в доме по улице 50 лет Октября компания веселилась – разумеется, с алкоголем на столах. Во время застолья из-за ревности между мужчинами произошла ссора, во время конфликта осужденный взял нож и нанес им удар потерпевшему. Других деталей в ведомстве не привели. Мужчина от ранений погиб до приезда скорой.

В итоге ревнивцу дали 8 лет 10 месяцев лишения свободы в ИК строгого режима, еще почти два года мужчина будет ограничен в свободе.

Напомним, ранее «КП» писала о вопиющем случае, произошедшем в Амурской области. Мужчина зарезал сына и возлюбленную, в данный момент арестован.

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