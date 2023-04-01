Муниципальный округ уже 13-ый по счету в Примаурье. Фото: Евгения ГУСЕВА

13-ый муниципальный округ появился на севере Приамурья. Речь идет о Зейском районе, который теперь официально сменил свой статус. Соответствующее решение в двух чтениях приняли депутаты регионального Законодательного Собрания, постановление уже опубликовано на официальном портале правовой информации.

Административным центром муниципального округа является город Зея. В состав территории входят села Алгач, Александровка, Алексеевка, Амуро-Балтийск, Березовка, Бомнак, Гулик, Заречная Слобода, Золотая Гора, Ивановка, Николаевка,Николаевка-2, Овсянка, Октябрьский, Рублевка, Сиан, Сосновый Бор, Умлекан,Чалбачи. Помимо этого в округ объединили поселки Береговой, Верхнезейск, Горный, Дугда, Кировский, Огорон, Поляковский, Снежногорский, Тунгала, Хвойный, Юбилейный и Ясный.

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