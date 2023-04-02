В Белогорске врачи спасли впавшего в клиническую смерть дальнобойщика

В марте врачам поступило 2100 вызовов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За март в белогорское отделение скорой помощи поступило более 2100 вызовов. Помощь и консультация враче понадобилась 233 детям, 126 жителям сел Белогорского округа, 39 пациентам с подозрениями на инсульт и инфаркт. В конце месяца специалисты спасли жизнь дальнобойщику. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказали в пресс-службе Белогорской больницы, на территории Еврейской автономной области водителю неожиданно стало плохо. Ему оказали первую медицинскую помощь, после чего он продолжил свой путь. Однако из-за своего состояния проехать дальше Белогорска не смог, пришлось остановиться у придорожного кафе.

Сотрудники скорой помощи сделали ЭКГ, оказалось, что у мужчины инфаркт. Пока медики выручали дальнобойщика, он пережил клиническую смерть, но Елена Каральная и фельдшер Сергей Шамрелюк реанимировали его и доставили в региональный сосудистый центр.

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