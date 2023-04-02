В Амурской области природные пожары разгорелись на площади почти в 500 гектаров

На нарушителей пожарной безопасности составили 11 административных протокола. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области.

За минувшие сутки в Приамурье пожарно-спасательные подразделения выезжали на места возгорания сухой растительности 25 раз. В некоторый районах огонь распространялся на площади почти в 500 гектаров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как поделились представители ведомства, в Благовещенске, Белогорске, Райчихинске и Свободном, а также в Белогорском, Благовещенском, Завитинском, Ивановском, Серышевском муниципальных округах и в Михайловском районе общая площадь возгорания достигала более 495 гектаров.

Согласно статистике ГАУ «Амурская авиабаза» 1 апреля третий класс пожароопасности зафиксировали в Архаринском, Мазановском, Октябрьском, Свободненском районах, а также в Белогорском, Благовещенском, Бурейском, Завитинском, Ромненском, Серышевском округах.

В Архаринском, Завитинском, Серышевском муниципальных округах, в Мазановском и Михайловском районах специалисты продолжают работы по устранению возгораний. У спасателей есть все необходимое для помощи жителям и мониторинга обстановки. Личный состав временных пожарных постов ликвидирует пал сухой травы, рассказывает правила поведения при угрозе распространения пламени и напоминает номера экстренных служб.

За сутки сотрудники ГУ МЧС по Амурской области провели 230 профилактических рейдом и составили 11 административных протоколов на жителей, нарушивших правила пожарной безопасности.

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