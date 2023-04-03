Памятник Федору Мухину на Центральной площади в Благовещенске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 3 апреля, в Амурской области облачно, но с прояснениями. На севере региона осадки, местами сильные – снег, мокрый снег и дождь. Наблюдаются гололедные явления. В центральных и южных районах ночь прошла без осадков, днем здесь также ожидаются дождь и мокрый снег. Об этом сообщает местный гидрометцентр. Подробнее в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Ветер возьмет направление с юго-востока с переходом на западное и северо-западное направление скоростью 5-10 метров в секунду, днем порывы могу достигать 20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха на севере области отмечалась в -2…+3°С, на северо-западе -12…-7°С, в центральных и южных районах +2…+7°С. Днем в области потеплеет: на юго-востоке до 18 градусов со знаком плюс, на северной части 0…+5°С, в Тындинском и Сковородинском районе -7…-2°С.

В Благовещенске облачно, но с прояснениями, существенных осадков сегодня ждать не стоит. Ночью ветер взял направление с юго-востока, 4-9 метров в секунду, днем сменится на западный до 14 метров в секунду. Температура воздуха составила +4…+6°С, днем ожидается потепление до 12-14 градусов со знаком плюс.

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