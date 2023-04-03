В Благовещенске продавцам табака и алкоголя придется массово менять вывески

Организациям нужно будет согласовывать вывески с администрацией города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Благовещенске ужесточат требования к оформлению вывесок для алкомаркетов и табачных магазинов. Новые правила благоустройства уже дорабатываются в структурных подразделениях администрации. Городская дума рассмотрит их в апреле 2023 года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как сообщили в мэрии Благовещенска, правила будут включать новые требования к размещению информационных конструкций для организаций, занимающихся продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачных изделий, никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина. По новым нормам, вывески не должны будут превышать 0,30 метров в высоту и 1,5 метра в длину. Кроме того, измениться должна и вывеска режима работы магазина: до 0,30 метров в длину и до 0,20 в высоту.

Необычным правилом стал запрет использования в вывесках названий, которые как-либо ассоциируются с алкогольной и табачной продукцией. Например, «водка», «вино», «алкоголь», «вино-водочный», «пиво», «кальян», «вэйп», «сигареты» и так далее. Помимо «запретных слов» появятся «запретные рисунки». На изображениях не должно быть бутылок, рюмок, пивных кружек, курительных трубок и других продуктов, которые могут вызывать у потенциального покупателя ассоциации со спиртным и табаком. Организациям необходимо согласовать с администрацией Благовещенска баннеры и вывески перед размещением на фасадах зданий и сооружений.

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