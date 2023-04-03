В Благовещенске лжесотрудник ЖКХ напал с ножом на женщину и похитил ее украшения

Мужчина может провести в колонии до 12 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 12 лет в колонии рискует провести ранее судимый житель Челябинской области из-за разбойного нападения на женщину в Благовещенске. По версии следствия, обвиняемый проник в квартиру к потерпевшей и, угрожая ножом, украл ее ювелирные украшения. После этого злоумышенник пытался уехать в Читу, но его задержали сотрудники правопорядка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В УМВД России по Амурской области рассказали, что 63-летний мужчина 20 января 2023 года представился сотрудником сферы ЖКХ и проник в одну из квартир дома на улице Мухина. Злоумышленник угрожал 26-летней хозяйке квартиры ножом и забрал у нее золотую цепочку, серьги и даже обручальное кольцо. Общий ущерб составил 67 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что во время расследования полицейским удалось выяснить маршрут нарушителя. Сначала он добрался до автовокзала в Благовещенске, забрал вещи их камеры хранения и переоделся, в надежде запутать оперативников. После, он уехал в Белогорск на рейсовом автобусе, где сдал похищенные ценности в ломбард, а на полученные деньги – купил билеты на поезд до Читы. Однако завершить свое путешествие мужчине не удалось, так как его задержали на станции Могоча и доставили обратно в Благовещенск.

Расследование уголовного дела по части 3 статьи 162 УК РФ завершено. Обвиняемого заключили под стражу. Свою вину он признал и рассказал, что совершил преступление из-за того, что потерял наличные, когда приехал по делам в село Среднебелое Амурской области. Теперь нарушитель активно сотрудничает со следствием, а определять его дальнейшую судьбу будет суд.

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