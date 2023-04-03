Ущерб лесному фонду РФ составил более 100 тысяч рублей. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Амурской области суд вынесет приговор 50-летнему жителю села Джалинда Сковородинского муниципального округа. Из-за незаконной вырубки леса мужчина может провести за решеткой до четырех лет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В прокуратуре Амурской области сообщили, что у местного жителя было разрешение на заготовку дров в отведенном месте. Однако ему было лень далеко идти, из-за чего он решил спилить деревья в окрестностях села. Именно в этот момент нарушитель попался сотрудникам правопорядка. В результате действий злоумышленника лесному фонду РФ причинен материальный ущерб в сумме более 100 тысяч рублей.

Правоохранительные органы изъяли у мужчины бензопилу и автомобиль. На него завели уголовное дело по незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере (пункт «г», часть 2, статья 260 УК РФ). Суд определит дальнейшую судьбу нарушителя. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет со штрафом до 300 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ:

В Амурской области природные пожары разгорелись на площади почти в 500 гектаров

В некоторых районах специалисты зафиксировали третий класс (подробнее)

В Амурской области ввели особый противопожарный режим

«КП – Благовещенск» публикует список районов, где запрещено жечь траву, мусор и разводить костры (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.