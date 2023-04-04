В Приамурье восьмилетний мальчик сбежал из детдома

Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Амурской области на дороге нашли маленького ребенка. Мальчик сбежал из школы-интерната в селе Ивановка. В прокуратуре рассказали, что его между ним и учителем возник конфликт, сообщает «КП – Дальний Восток».

– Установлено, что сегодня около 12 часов девятилетний ребенок сбежал из социального учреждения. Причиной послужил конфликт с учителем, – отметили в ведомстве.

Легко одетый 8-летний парень бежал под дождем вдоль трассы в Ивановском районе. Одна из сотрудниц Федеральной службы судебных приставов проезжала мимо и увидела продрогшего юнца. Она забрала его с собой и сообщила об этом в полицию и в надзорный орган.

Сейчас районная прокуратура проводит проверку по факту самовольного ухода воспитанника ГАОУ школа-интернат №9. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия, проверяет исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних

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