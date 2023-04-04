Мужчина выпал из окна шестого этажа и разбился насмерть в центре Благовещенска

Фото: Telegram-канал skaner28

В Благовещенске на улице Шевченко, 65, выпал из окна человек. По словам очевидцев, он упал с шестого этажа высотного здания и разбился насмерть. «КП – Дальний Восток» обратилась в следственный комитет Амурской области за подробностями.

В ведомстве сообщили, что не комментируют информацию. При этом в сети уточняется: погибшему было около 25 лет. На кадрах, опубликованных в местных Telegram-каналах, видно следы крови на тротуаре, подле них – сотрудники полиции.

Фото: Telegram-канал skaner28

Согласно описанию в 2ГИС, в доме девять этажей. На первом уровне постройки располагается несколько организаций – торговая компания, салон часов и магазин одежды.

Напомним, ранее издание писало, что в Благовещенске детей нашли тело мужчины, который полгода назад бесследно пропал из дома. Труп лежал в районе улиц Шарифа и 50-летия Октября.

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