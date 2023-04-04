На Тепличной монтируют освещение, обновят тротуары и установят автобусные павильоны. Фото: Администрация Благовещенска

В Благовещенске на улице Тепличной ограничено движение. Также частично перекрыта дорога на Театральной. На обоих участках пройдут реконструкция коммуникаций и асфальтового покрытия, сообщает «КП – Дальний Восток».

Как рассказали в администрации города, участок на Тепличной, где ограничен проезд для транспорта, находится между Игнатьевским шоссе и Воронкова.

– Перекрытие связано с предстоящими работами по ремонту улицы. Подрядная организация выставила соответствующие дорожные знаки.

После подготовительных работ строители приступят к реконструкции сетей – переустройству теплотрассы, ремонту канализации и водовода. Вслед за этим на Тепличной монтируют освещение, создадут тротуары и установят автобусные павильоны.

До 18 часов 6 апреля в столице области также частично ограничено движение на Театральной. Сотрудники «Амурских коммунальных систем» занимаются устранением аварии на сетях водоснабжения на фрагменте дороги на дороге между Зейской и Ленина. Перекрыта половина проезжей части.

Еще одно перекрытие сохраняется на улице Институтской. В районе постройки 20/4 между Студенческой и Василенко рабочие «АКС» чинят теплотрассу. Ограничение сохраняется с 30 марта, участок освободят в 20 часов 7 апреля.

– Все автобусные маршруты будут ходить по утверждённой схеме, без изменений. Но возможно незначительное нарушение графиков из-за сложности прохождения участка. Во избежание больших заторов транспортных средств лучше выбирать для движения альтернативные маршруты, – отметили в мэрии.

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