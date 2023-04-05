В Благовещенске малооблачно и без осадков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Амурской области в среду, 5 апреля, небольшая облачность, на севере региона осадки – снег, мокрый снег и дождь. Ветер возьмет направление с юго-запада и запада, ночью 2-7 метров в секунду, днем 6-11, местами порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Об этом сообщает областной гидрометцентр, подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

На севере температура воздуха ночью составила -4°С …-9°С, местами отмечалось до 15 градусов мороза. В центральных и южных районах -2°С …-7°С. Днем столбики термометров поднимутся до +1°С…+6°С, местами все также температуры минусовые, до 5 градусов мороза. На юге теплее: +6°С…+11°С.

В Благовещенске малооблачно и без осадков, ветер западный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура ночью составила -2°С…-4°С, днем ожидается потепление до 10 градусов со знаком плюс.

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