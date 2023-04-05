Из бывшей больницы в Благовещенске сделают гостиницу

Бывшая городская больница в Благовещенске. Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области.

В историческом здании бывшей городской больницы Благовещенска теперь будет гостиница. Об этом сообщили в Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия области. Проектная документация разработана ООО «Амургражданпроект» и уже согласована. Подробнее в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Собственник здания рассказал, что же теперь будет на месте бывшей горбольницы. Речь идет о гостиничных номерах, конференц-зале, тренажерном зале на первом и втором этажах, а также кафе, парикмахерской, прачечной и технических подвальных помещениях.

Проект будущей гостиницы. Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области.

Согласно проекту, часть здания придется убрать. Таким образом у существующей постройки демонтируют двухэтажный переход по северному фасаду и рампы по восточному фасаду. Здесь также появится одноэтажная металлическая пристройка на фундаменте – вестибюль – с северной и восточной части. Фундамент самого исторического здания трогать не будут.

СПРАВОЧНО

Больница Общины сестер милосердия Красного Креста была заложена в 1897 году. В 1910 – 1911 годах здание перестроили – добавили еще один этаж. Чуть позже постройка обросла лечебными корпусами. В 1918 году Общину национализировали, а больница стала называться 1-й Амурской областной. Еще через четыре года при ней открылись роддом на 12 коек и первая в области детско-женская консультация. В 1926 году – смешанное хирургическое и гинекологическое отделения.

Статус городской больница №3 приобрела после Великой Отечественной войны.

Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области.

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