Семье погибшей в Шимановске пациентки частная клиника выплатила два миллиона рублей

На сегодняшний день сводное исполнительное производство окончено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два миллиона рублей взыскали судебные приставы с частной поликлиники за причиненный моральный вред родственникам погибшей пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Производство о взыскании в пользу четырех человек компенсации морального вреда находилось в отделе судебных приставов по Шимановского району. В суд с заявлением обратились родные погибшей амурчанки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила из-за заболевания, которое еще при жизни по неизвестным причинам не подтвердили врачи частной поликлиники. При этом достоверно известно, что медицинский персонал видел, что состояние пациентки ухудшалось, но на ее жалобы не реагировал.

Согласно решению суда, поликлиника должна была компенсировать моральный вред каждому члену семьи погибшей на общую сумму в два миллиона рублей – по 500 тысяч рублей на каждого из четырех человек. Исполнительные листы направили на принудительное взыскание.

Руководство лечебного заведения после вынесения решения ознакомили с итогами. Дирекция организации с ним, конечно же, не согласилась, и обратилась в суд, чтобы обжаловать решение. Однако суд высшей инстанции оставил все без изменений.

Срок, в который следовало бы исполнить требования добровольно, закончился, а моральный ущерб к тому моменту никто так и не возместил. Тогда судебные приставы постановили запретить совершение регистрационных действий с транспортными средствами, арестовали банковские денежные счета и взыскать исполнительский сбор в размере 140 тысяч рублей. После этого реакции тоже не последовало. Финальным аккордом стал арест автомобиля должника.

Комплексы принудительных мер «сработали», и после этого задолженность в полном объеме была погашена – оказалась на счетах взыскателей. Исполнительский сбор тоже направился в бюджет. На сегодняшний день сводное исполнительное производство окончено.

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