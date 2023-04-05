Начальница районного управления соцзащиты в Амурской области отправится за решетку на 6,5 лет

Приговор оставлен без изменения, жалоба – без удовлетворения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда рассмотрела дело в отношении экс-начальника управления социальной защиты населения по Мазановскому району. Женщину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Ранее она уже была судима за аналогичные преступления. Судя по всему, уроком это для фигурантки уголовных дел не стало. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Находясь в должности, руководитель управления направила в министерство заявку на выделение денег, чтобы предоставить социальную выплату пяти инвалидам на общую сумму в 982 810 рублей. От соответствующих граждан заявления, не поступали, однако в министерстве об этом так и не узнали, а просто перевели на расчетный счет учреждения указанную сумму.

После этого амурчанка предложила своему подельнику, владельцу индивидуального предприятия, сделать «липовые» документы, согласно которым можно было бы обналичить почти миллион, выделенный министерством. Сообщник на заманчивое предложение ответил согласием.

На основании подложных бумаг о якобы выполненных работах в рамках проекта «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Амурской области» государственной программы «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области», деньги перенаправились на счет в указанное ИП. Подельник обналичил сумму и передал фигурантке уголовного дела 300 тысяч рублей.

По аналогичной схеме теперь уже бывшая начальница управления действует не впервые. В 2017 году из 796 981 рубля наличными ей удалось получить 400 тысяч. Подельником в обоих случаях был один и тот же человек.

Когда суд рассматривал дело, то решил, что наказанием станут шесть лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишение осужденной права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций, на срок три года. Подсудимая с таким поворотом судьбы оказалась не согласна и попросила смягчить наказание, а уголовное дело по факту использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы и вовсе прекратить. Судебная коллегия после повторного рассмотрения сочла основания для исключения из приговора осуждения по по ч.1 ст.285 УК РФ недостаточными.

– Суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и условия жизни её семьи. Приговор оставлен без изменения, жалоба – без удовлетворения, – сообщили в пресс-службе Амурского областного суда.

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