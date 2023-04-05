Администрация Благовещенска анонсировала обновленную схему движения городских автобусов

В начале июня так называемая «транспортная реформа» завершится. Фото: Виктор Гусейнов

Администрация Благовещенска обнародовала обновленную схему движения городского общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Теперь во вкладке «Жизнь города» можно найти всю необходимую информацию про автобусные маршруты, а также более детально увидеть изменения, связанные со схемой движения. В частности, речь идет о планируемых переменах в отношении маршрутов № 44/44А, 30. 22/28, 36О, 38/38А, 39, которые будут применены в июне 2023 года.

Навигация по сайту. Фото: администрация Благовещенска.

Здесь же, во вкладке «Общественный транспорт», можно узнать, кто контролирует работу перевозчиков, а также увидеть их телефонные номера, где можно отследить местоположение тех или иных автобусов интересующего маршрута, а также ознакомиться с расписанием сезонных автобусов.

Напомним, что к в начале июня так называемая «транспортная реформа» завершится, а схемы движения общественного транспорта изменятся. Сначала нововведения будут работать в тестовом режиме, если потребуется, специалисты внесут корректировки на основе мониторинга.

– По вопросам, касающимся изменений маршрутной сети, можно обращаться по номерам: 233-930, 233-931, – уточнили в пресс-службе администрации Благовещенска.

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