Новостей о пропавшем нет уже больше суток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасатели из Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности ищут пропавшего в лесу мужчину. Он и его товарищ отправились в Буссе, Свободненский район, на личном автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Сообщение о пропаже человека поступило вечером вторника, 4 апреля. Известно, что двое амурчан отправились в Буссе. В 30 километрах от села они свернули с проселочной дороги, где автомобиль застрял. Тогда путники приняли решение продолжить путь пешком через лес.

Чуть позже один из них вернулся к машине, а второй бесследно исчез. Его телефон оказался недоступен для связи. К вечеру на поиски пропавшего выдвинулись спасатели из Свободного. Совместно с полицией до самой поздней ночи специалисты искали мужчину, но безрезультатно.

Как сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ, с семи часов утра 5 апреля поиски возобновились. На автомобиле сотрудники ведомства исследуют возможный маршрут пропавшего и изучают лесной массив.

Редакция «Комсомолки» продолжит следить за развитием событий.

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