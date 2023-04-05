Суд поставил точку в деле жительницы Амурской области, которая покалечила собственного сына в ДТП

Последствия аварии. Фото: УГИБДД Амурской области.

В Амурской области рассмотрели уголовное дело о ДТП под Благовещенском, в котором пострадал четырехмесячный ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Авария произошла еще в декабре 2022 года. Женщина за рулем авто марки Toyota Caldina направлялась из села Игнатьево в Благовещенск. Машина, кстати, принадлежала ее супругу. В салоне авто в момент поездки находилось детское кресло, в котором сидел маленький сын.

По неизвестным пока причинам водитель не учла дорожные условия – снежный накат. На 10 километре трассы Бибиково – Благовещенск женщина вылетела на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с авто марки BMW X3.

Как итог – многочисленные травмы, которые причинили тяжкий вред здоровью маленького пассажира. По факту аварии следователи завели уголовное дело – нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Чуть позже от отца пострадавшего ребенка, который в данном случае являлся представителем потерпевшего, поступило заявление с просьбой прекратить дело. Он якобы не имеет претензий в обвиняемой в вопросе возмещения материального вреда, да и вообще супруги помирились.

– Суд убедился, что преступление небольшой тяжести, женщина не судима ранее, загладила причиненный вред, и прекратил дело с формулировкой «в связи с примирением сторон», – уточнили в пресс-службе ведомства.