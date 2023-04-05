В многодетной семье из Райчихинска родился десятый ребенок

В семье Гордымовых шестеро сыновей и теперь уже четыре дочки. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Рождение десятого ребенка в семье из Райчихинска зарегистрировал местный ЗАГС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Эмма и Александр Гордымовы вместе вот уже 18 лет. В Райчихинск, где сейчас и проживает дружная и большая семья, переехали совсем недавно. У супругов уже есть девять детей. И вот накануне на свет появилась десятый ребенок. Малышка получила красивое и редкое имя – Авигея, что означает «верная дочь».

В семье Гордымовых шестеро сыновей и теперь уже четверо дочек. И у всех них действительно необычные имена: Суламита, Авраам, Ревекка, Христина, Адам, Давид, Александр, Альберт и Тимофей.

– Желаем семье Гордымовых счастья, здоровья и благополучия и надеемся, что Райчихинск станет для большой семьи местом, где живет счастье, добро и любовь, где находится самый родной дом. Ведь семья – самое теплое место на земле! – поздравили амурчан в ЗАГСе.

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