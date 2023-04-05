Слабонервным не смотреть. Жесткая авария произошла в Амурской области

Последствия аварии. Фото: скриншот из видео.

Страшная авария унесла жизни двух жителей Амурской области. Случившееся уже прокомментировали в пресс-службе УМВД России по региону. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

ДТП случилось в 12:20 по местному времени. На 64 километре автодороги «Подъезд к Благовещенку» столкнулись два авто: грузовой транспорт марки Volvo и Mazda Bongo. Удар был такой силы, что последний транспорт буквально сплющило, и теперь машина больше похожа на консервную банку. В момент удара в салоне транспорта находились два человека, которые погибли на месте ЧП.

Из-за аварии дорога оказалась частично перекрыта. Сейчас на участке трассы работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Компетентным органам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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