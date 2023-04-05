21-летний житель Благовещенска убил мужчину и женщину во время пьяной ссоры

Сценарий развивался по банально простому сюжету. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Благовещенске 21-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти двум гражданам. Об этом сообщает пресс-служба местного следкома. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

История произошла в Благовещенске еще 5 января 2023 года, в одном из общежитий на Мухина. 21-летний парень прогуливался по улице, когда познакомился с местным 35-летним жителем. В ходе разговора мужчины решили наведаться в гости к знакомой одного из них, которая и проживала в указанном выше доме. Уже непосредственно в «общажной» комнате новоиспеченные знакомые принялись распивать горячительные напитки с хозяйкой жилища – 45-летней женщиной. Далее сценарий развивался по банально простому сюжету.

В какой-то момент между собутыльниками произошла пьяная ссора. Разгоряченный 21-летний благовещенец «перегнул палку» при общении с новыми знакомыми, и тогда хозяйка комнаты решила, что его пора выставлять за дверь. Конечно, парню такой расклад пришелся не по душе, и он набросился на женщину с кулаками и жестоко ее избил. Знакомый пострадавшей попытался вступиться за даму, но усмирить парня не удалось. Более того, обидчик нанес противнику смертельные травмы. Чуть позже, там же, на месте преступления, скончалась и женщина.

На предварительном следствии обвиняемый свою вину не признал. Но следователи получили весомые доказательства, которые указывали на его виновность: показания свидетелей, результаты проведенных судебных экспертиз и так далее.

Корреспонденту «КП-Благовещенск» пресс-секретарь областного следственного управления следственного комитета сообщил, что сейчас подозреваемый находится под стражей в СИЗО.

– В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и убийства в ближайшее время будет передано в суд.

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