В Благовещенске после падения кирпичей с фасадов зданий завели уголовное дело

Фасад здания. Фото: скриншот из видео.

В Благовещенске заведено уголовное дело по факту халатности при введении в эксплуатацию многоквартирных жилых домов с признаками нарушения строительных норм и правил. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

О том, что происходит, руководителю областного следственного управления рассказали жители многоквартирных домов по улице Новая. Амурчане пожаловались на отслоение облицовочного кирпича и его же обрушение с фасадов зданий. Кроме того, местные доложили и о деформации основных стен.

На основе рассказанного специалисты завели уголовное дело по факту халатности. Следователь и эксперты уже осмотрели жилые дома и назначили ряд необходимых строительных экспертиз.

– Изучаются документы, связанные со строительством и проектировкой жилых домов. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям проектировщика, застройщика и контролирующих органов, ответственных за ввод объектов в эксплуатацию, – уточнили в пресс-службе ведомства.

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