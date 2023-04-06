Пограничное управление ФСБ обратилось к жителям Приамурья

Вид на государственную границу с Китаем из Благовещенска. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вдоль юго-запада Амурской области проходит государственная граница, в непосредственной близости с провинцией Хэйлунцзян Китая. В общей сложности протяженность участка, за который отвечает региональное Пограничное управление ФСБ РФ, составляет целых 1263 километра. Сегодня 62 населенных пункта Приамурья находятся в пограничной зоне, и 42 из них – всего в пяти километрах от зарубежных соседей; там действует особый пропускной режим. И учитывая, что с 26 марта 2023 года начал действовать приказ Федеральной службы безопасности России, «Комсомольская правда – Благовещенск» рассказывает о новом порядке выдачи пропусков в погранзону.

Согласно измененным правилам, подать заявление на пропуск, разрешение и сопутствующие документы можно самим несколькими способами: лично, через обычную «бумажную» почту, а также через электронное письмо.

При этом, отмечают в погрануправлении, срок, на который выдаются пропуска и разрешения, остался без изменений.

– В обязательном порядке предусмотрено предоставление копий документа, удостоверяющего личность представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя при обращении представителей гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя. В случае обращения дееспособного гражданина, не достигшего 18-летнего возраста, к заявлению прилагается копия документа, подтверждающего приобретение гражданином дееспособности в полном объеме, – добавили в пресс-службе ведомства.

Если у амурчан остались вопросы, то они могут проконсультироваться по следующим адресам и телефонам:

- Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 16. Телефон: 8 (4162) 39-61-46;

- Сковородино, улица Дзержинского, 1. Телефон: 8 (4165) 42-72-75;

- Шимановск, улица Пионерская, 136. Телефон: 8 (4165) 19-26-17;

- Райчихинск, улица Победы, 71. Телефон: 8 (4164) 72-10-98.

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