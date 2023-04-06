Парки в Благовещенске откроются для посетителей раньше обычного

Речь идет о городском парке и Первомайском.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев поручил открыть парки в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Почему было принято такое решение? Читайте в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Обычно парки в городе готовят к началу сезона и открывают только 1 мая. В этом году дата сдвинулась на 10 дней. И все это потому, что работы по монтажу новых площадок в популярных местах отдыха уже почти завершились. Речь идет о городском парке и Первомайском.

В последнем оборудовали входную группу, амфитеатр, перголу с качелями и сцену. В городском – почти установили новую инклюзивную площадку, включающую в себя игровые комплексы «Пожарная машина» и «Пожарная машина Малютка», комплекс для лазания «Пожарная стена», качали-балансир, качалки на пружине, качели «Гнездо» и «Диван», песочницу со столом для лепки, брусья, баскетбольные стойки, различные тренажеры, батуты. Дело осталось за малым – уложить резиновую крошку. Согласно контракту, кстати, подрядчик должен был завершить все работы еще в прошлом году. За дни просрочки ему теперь начислится пеня.

– В ближайшее время должны быть завершены работы, связанные с благоустройством входной зоны Первомайского парка и работы по устройству детской площадки в Городском. Эти вопросы тянутся еще с прошлого года, поэтому к открытию работы должны быть завершены. Эти территории сейчас пользуются большим спросом у горожан, на выходных здесь многолюдно. Поручил проработать вопрос по открытию парков на 10 дней раньше, чем обычно, то есть 22-23 апреля, – отметил глава Благовещенска Олег Имамеев.

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