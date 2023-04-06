В Амурской области будут судить сотрудницу таможни, из-за которой бюджет лишился 30 миллионов рублей

Дело с обвинительным заключением уже направлено для рассмотрения в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области будут судить сотрудницу Благовещенского таможенного поста Хабаровской таможни. Из-за нее ООО «Амуркомторг» уклонился от налогов, а в бюджет лишился 30 миллионов рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, сотрудница таможни с нарушениями проверила экспортируемый товар. В мае 2021 года она неправильно проверила документы и сведения перевозчика и приняла решение об убытии товара. Из-за этой халатности произошел незаконный выпуск через таможню товара «соевые бобы» с пошлиной 30% под видом «семена соевых бобов» с пошлиной 0%. Благодаря такой афере ООО «Амуркомторг» не заплатил 30 миллионов рублей.

На сотрудницу таможни завели уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». Дело с обвинительным заключением уже направлено для рассмотрения в суд.

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