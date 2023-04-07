Новые автобусы вышли на маршрут №12 в Благовещенске

Новенькие автобусы. Фото: администрация Благовещенска.

Газели маршрута № 12 в Благовещенске заменили на комфортабельные и вместительные автобусы марки ПАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Новым перевозчиком на маршруте стал предприниматель Алексей Юденок, и с 1 апреля его компания приступила к выполнению обязанностей. Сейчас на линии восемь автобусов увеличенной вместимости. Речь об автомобилях парки ПАЗ 2021-2022 года выпуска на 68-71 место. Еще один транспорт в резерве, что позволит оперативно реагировать на непредвиденные ситуации.

Транспортная реформа в основном и произошла потому, что до этого на маршруте ходили 19-местные газели. Иными словами, автобусов на всех пассажиров не хватало.

Далее в планах выбрать компанию-перевозчика на маршрут №26 и №38. Победителей выберут по совокупности критериев, определяющих качество выполнения работ, а недобросовестные перевозчики уйдут с линий.

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