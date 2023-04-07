У детской поликлинини №1 в Благовещенске появилась пристройка с современным оборудованием

Фото: правительство Амурской области.

Первых маленьких пациентов сегодня приняли специалисты в новой пристройке к детской поликлинике №1 в Благовещенске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Подробнее в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В новом здании теперь есть рентген, и это, так сказать, большое подспорье для родителей и пациентов. Чтобы пройти обследование ранее, приходилось ездить из микрорайона в город. А пациентов ни много ни мало – 13 тысяч детей.

Кроме этого, в здании площадью в 450 квадратных метров теперь появились фильтр-приемник и полный комплекс лечебно-диагностического оборудования – два кабинета УЗИ, кабинет ЭКГ, процедурная, лаборатория и ординаторская. На покупку современного оборудования власти области выделили 37,6 миллиона рублей.

Для удобного ожидания в здании есть просторный холл и гардероб.

Отметим, что это второй этап модернизации детской поликлиники. Первый состоялся в 2020 году, и тогда основное здание поликлиники было капитально отремонтировано.

– Заменили все внутренние коммунальные сети, окна, отремонтировали крышу и внутренние помещения, обновили фасад, – уточнили в пресс-службе правительства.

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