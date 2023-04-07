Один забыл – второй нашел: что произошло в автомобиле такси в Благовещенске

Сотрудникам правоохранительных органов найти виновника не составило труда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции Благовещенска задержали подозреваемого в хищении мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

История развивалась по банально-простому сюжету: амурчанин забыл свой сотовый телефон в такси. Следующий пассажир авто не упустил возможности и забрал гаджет себе. Когда «настоящий» владелец телефона обнаружил его пропажу, то сразу же сообщил об этом в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов найти виновника не составило труда. Им оказался местный 36-летний житель. В содеянном он, конечно же, признался. Как удалось выяснить специалистам, ранее мужчина уже был судим.

– По факту кражи заведено уголовное дело. Похищенный сотовый телефон полицейские изъяли, он будет возвращен законному владельцу, – прокомментировали в полиции.

Тем временем, подозреваемый пока находится под подпиской о невыезде.

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