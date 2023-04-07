Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Амурской области

Последствия аварии. Фото: ГАИ Амурской области.

Серьезная авария произошла на трассе в Приамурье. На дороге столкнулись сразу три авто, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

ЧП случилось в 11 часов 30 минут на 36 километре трассы Благовещенск – Гомелевка. Здесь на автодороге столкнулись сразу три авто: Nissan Atlas, Toyota Hiace и Nissan Tiida. Все обстоятельства ДТП еще предстоит выяснить полиции. Во время удара один из авто, микроавтобус, завалился набок.

Последствия аварии. Фото: ГАИ Амурской области.

Все три машины получили серьезные механические повреждения. Кроме того, пострадали и люди: водитель, управлявший автомобилем Toyota Hiace, водитель Nissan Atlas, а так же его пассажир, госпитализированы в лечебное учреждение.

Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить, кто стал виновником массовой аварии с пострадавшим и кто теперь понесет наказание. В ведомстве уже назначили проверку по факту происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Наказать садиста»: самосвал на полном ходу сбил собаку на проезжей части в Амурской области

В Благовещенске на видео попала жуткая авария с собакой (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.