В Благовещенске до 20 апреля изменится движение шести городских автобусов

Работы на участке будут проходить до 18 часов 20 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Схема движения шести маршрутных автобусов в Благовещенске изменится до 20 апреля. Изменения связаны с ремонтом улицы Ленина, которые начнутся 10 апреля, сообщает “КП – Благовещенск”.

Нововведения на участке Ленина между Мухина и Артиллерийской вступят в силу в 13 часов 10 апреля. С этого дня автобусы будут двигаться по следующим маршрутам:

Маршруты № К, 39:

– ул. Ленина – ул. Мухина – ул. Зейская – ул. Артиллерийская – далее по маршруту;

Маршрут № 2/2А:

– ул. Ленина – ул. Мухина – ул. Зейская – ул. Батарейная – ул. Ленина – ул. Артиллерийская – ул. Зейская – ул. Мухина – ул. Ленина – далее по маршруту;

Маршруты № 5, 38/38А:

– ул. Ленина – ул. Мухина – ул. Зейская – ул. Артиллерийская – ул. Ленина – далее по маршруту;

Маршрут № 7:

Конечный остановочный пункт Драмтеатр (ранее конечным пунктом был ДВОКУ).

– Просим всех участников дорожного движения с пониманием отнестись к ремонтным работам и учитывать дополнительное время в пути при планировании маршрута движения, – добавили в администрации.

Отметим, что работы на участке будут проходить до 18 часов 20 апреля. За весь период подрядчик демонтирует старый асфальт, бордюры и положит два слоя нового асфальта.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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