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НовостиОбщество8 апреля 2023 6:43

В Благовещенске до 20 апреля изменится движение шести городских автобусов

На улице Ленина начнется четвертый этап ремонта дороги
Роман КИРИЛКИН
Работы на участке будут проходить до 18 часов 20 апреля

Работы на участке будут проходить до 18 часов 20 апреля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Схема движения шести маршрутных автобусов в Благовещенске изменится до 20 апреля. Изменения связаны с ремонтом улицы Ленина, которые начнутся 10 апреля, сообщает “КП – Благовещенск”.

Нововведения на участке Ленина между Мухина и Артиллерийской вступят в силу в 13 часов 10 апреля. С этого дня автобусы будут двигаться по следующим маршрутам:

Маршруты № К, 39:

– ул. Ленина – ул. Мухина – ул. Зейская – ул. Артиллерийская – далее по маршруту;

Маршрут № 2/2А:

– ул. Ленина – ул. Мухина – ул. Зейская – ул. Батарейная – ул. Ленина – ул. Артиллерийская – ул. Зейская – ул. Мухина – ул. Ленина – далее по маршруту;

Маршруты № 5, 38/38А:

– ул. Ленина – ул. Мухина – ул. Зейская – ул. Артиллерийская – ул. Ленина – далее по маршруту;

Маршрут № 7:

Конечный остановочный пункт Драмтеатр (ранее конечным пунктом был ДВОКУ).

– Просим всех участников дорожного движения с пониманием отнестись к ремонтным работам и учитывать дополнительное время в пути при планировании маршрута движения, – добавили в администрации.

Отметим, что работы на участке будут проходить до 18 часов 20 апреля. За весь период подрядчик демонтирует старый асфальт, бордюры и положит два слоя нового асфальта.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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