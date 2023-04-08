В Амурской области за минувшие сутки потушили 19 возгораний сухой травы

Тематическая иллюстрация. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки, 7 апреля, пожарные Амурской области выезжали на тушение сухой травы 19 раз. В регионе действует особый противопожарный режим, сообщает «КП – Благовещенск».

Как рассказали в главном управлении МЧС Амурской области, временные противопожарные посты продолжают работать в Архаринском и Серышевском округах.

Оперативные группы пожарных оснащены специальным оборудованием, чтобы вовремя оказывать помощь населению, если пожарной обстановки будет ухудшаться. В том числе у команды МЧС задействую беспилотные летательные аппараты для быстрого обнаружения возгораний на ранней стадии и в труднодоступных местах.

– Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям, что в период действия особого противопожарного режима введены дополнительные меры по предупреждению возникновения природных пожаров, среди них – ограничение на посещение лесов, проведение любых видов огневых работ, розжиг костров, сжигание травы и мусора, – отметили в ведомстве.

Ранее издание писало, что с начала пожароопасного сезона в Амурской области выявлен 181 нарушитель. Также в этом году ввести противопожарные меры пришлось раньше обычного срока.

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