Пропал в глухой тайге, где охранял артель: в Амурской области несколько суток разыскивают мужчину

Фото: ПСО «Амур»

В Амурской области продолжатся поиски 31-летнего мужчины, который уехал на вездеходе в тайгу. Подробности – в материале «КП – Благовещенск».

6 апреля Владислав Базнов выехал на автомобиле из поселка Майский. Поиски пропавшего продолжаются, но сейчас даже примерное его местоположение неизвестно. Он может находиться где угодно без еды и воды, а также в условиях минусовых температур ночью.

Как рассказали в ПСО «Амур», расстояние от точки исчезновения Владислава до ближайшего населенного пункта составляет около 135 километров. Возможно, добровольцам удастся привлечь к поискам вертолет, но это обойдется примерно в 250 тысяч рублей.

Владислав работал сторожем на золотодобывающей базе, куда работники добираются обычно на мотоциклах. Собственно, передвигаться по всей окружающей местности непросто - нужна специальная техника.

Тех, кто может знать местоположение Владислава, просят сообщить волонтерам ПСО «Амур» по телефону 8924-040-21-23 либо в полицию по номеру 102.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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