В Амурской области пьяный водитель самосвала сбил двух мотоциклистов

Момент столкновения. Фото: скриншот из видео.

Жуткое ДТП произошло в минувшую субботу, 8 апреля. Обстоятельства аварии уже озвучили в областной ГИБДД. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Известно, что автоавария произошла вечером субботы. По улице Чехова параллельно друг другу и в попутном направлении двигались два мотоциклиста. В какой-то момент на дороге появился самосвал. Скорость у габаритного транспорта была явно превышена.

По неизвестным причинам шофер грузового авто не затормозил и наехал прямо на мотоциклистов. Оба водителя двухколесных транспортов упали на проезжую часть, а самосвал продолжил движение. Все это попало на камеру.

В пресс-службе ГИББД по Амурской области сообщили, что полиция уже устанавливает все обстоятельства происшествия. Предварительно известно, что водитель авто марки МАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщается и о том, что травмы получил один из мотоциклистов – мужчина 1968 года рождения.

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