В Амурской области построят еще один путепровод

Для реализации уже нашли подрядчика. Фото: канал Василия Орлова.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своей telegram-канале рассказал о том, что скоро начнется строительство второго путепровода над Транссибом. Деньги на проект регион получил в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для реализации уже нашли подрядчика, с ним заключили договор. Начало путепровода расположится в первом километре автодороги «Серышево – Поляна» и будет выходить на улицу Полевую.

Губернатор также напомнил, что первый путепровод появится в Новобурейском. Стройка началась еще на прошлой неделе.

– Оба объекта необходимы, чтобы обеспечить безопасность людей на железнодорожных переездах, а также для развития транспортной инфраструктуры области. С каждым годом на железных дорогах увеличивается количество поездов, из-за чего сокращаются интервалы для проезда автомобилей. Решать эту проблему начали четыре года назад, – отметил Василий Орлов.

В области разработали проекты путепроводов и модели финансирования. В планах построить еще три таких объекта.

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