В Амурской области построят еще один путепровод

Для реализации уже нашли подрядчика. Фото: канал Василия Орлова.
Губернатор Амурской области Василий Орлов в своей telegram-канале рассказал о том, что скоро начнется строительство второго путепровода над Транссибом. Деньги на проект регион получил в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Для реализации уже нашли подрядчика, с ним заключили договор. Начало путепровода расположится в первом километре автодороги «Серышево – Поляна» и будет выходить на улицу Полевую.
Губернатор также напомнил, что первый путепровод появится в Новобурейском. Стройка началась еще на прошлой неделе.
– Оба объекта необходимы, чтобы обеспечить безопасность людей на железнодорожных переездах, а также для развития транспортной инфраструктуры области. С каждым годом на железных дорогах увеличивается количество поездов, из-за чего сокращаются интервалы для проезда автомобилей. Решать эту проблему начали четыре года назад, – отметил Василий Орлов.
В области разработали проекты путепроводов и модели финансирования. В планах построить еще три таких объекта.
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