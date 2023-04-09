В Тынде начались досрочные выборы мэра

На участках работают 25 наблюдателей. Фото: Комсомольская правда

В воскресенье, 9 апреля, в Тынде открылись 25 избирательных участков. Первые избиратели уже отдали свой голос за выбранных кандидатов. Всего право заполнить бюллетени имеют 25 тысяч жителей города. Об этом рассказали в Амурской избирательной комиссии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Жители могут проголосовать за 4 кандидатов, которые дошли до последнего этапа: председатель Тындинской городской думы Игорь Магарламов (КПРФ), депутат Тындинской гордумы Юрий Шаталов (ЛДПР), первый заместитель главы администрации Тынды по вопросам благоустройства и градостроительства Сергей Гуляев и исполняющий обязанности директора МУП «Чистый город» Юрий Новак.

В Амуризбиркоме добавили, что каждый участок охраняется сотрудниками полиции. На них также работают 25 наблюдателей.

Напомним, изначально в предвыборной гонке участвовали 10 кандидатов, но 6 самовыдвиженцам было отказано в регистрации из-за недостаточного количества достоверных и действительных подписей.

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