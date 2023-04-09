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НовостиОбщество9 апреля 2023 7:19

В Амурской области работникам выплатили 5,5 миллионов рублей по требования прокуратуры

Ранее организация задержала зарплаты сотрудникам
Дарья ИЩУК
После проверки городской прокурор внес представление руководству фирмы.

После проверки городской прокурор внес представление руководству фирмы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области в прокуратуру обратились сотрудники фирмы, которым не выплатили зарплаты. Больше 5,5 миллионов рублей силовое ведомство потребовало компенсировать работникам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Ситуация произошла в городе Свободный. Местная прокуратура проверила исполнение законодательства об оплате труда в одной из организаций. Оказалось, что с декабря 2022 по январь 2023 года руководство предприятия не выплатило 97 сотрудникам зарплату. Общая сумма задолженности превысила 5,5 миллионов рублей.

После проверки городской прокурор внес представление руководству фирмы. В итоге всем сотрудникам выплатили заработные платы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту размытия участка дороги «Свободный-Талали». По данным ведомства, трассу разрушила талая вода, из-за чего движения транспорта оказалось заблокировано.

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