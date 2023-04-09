В Амурской области работникам выплатили 5,5 миллионов рублей по требования прокуратуры

После проверки городской прокурор внес представление руководству фирмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области в прокуратуру обратились сотрудники фирмы, которым не выплатили зарплаты. Больше 5,5 миллионов рублей силовое ведомство потребовало компенсировать работникам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Ситуация произошла в городе Свободный. Местная прокуратура проверила исполнение законодательства об оплате труда в одной из организаций. Оказалось, что с декабря 2022 по январь 2023 года руководство предприятия не выплатило 97 сотрудникам зарплату. Общая сумма задолженности превысила 5,5 миллионов рублей.

После проверки городской прокурор внес представление руководству фирмы. В итоге всем сотрудникам выплатили заработные платы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту размытия участка дороги «Свободный-Талали». По данным ведомства, трассу разрушила талая вода, из-за чего движения транспорта оказалось заблокировано.

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