Итоги досрочных выборов мэра Тынды подвели в Амурской области

Самовыдвиженец Сергей Гуляев. Фото: t.me/tynda_rf.

Самовыдвиженец Сергей Гуляев одержал победу в гонке за кресло мэра. Об этом сообщил областной избирательный комитет по Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск»,

За теперь уже будущего главу города свои голоса отдали 2 821 человек, что 53,99% от общего числа голосующих. На втором месте оказался представитель ЛДПР Юрий Шаталов с голосами 937 избирателей – 17, 93%. И замыкает строчку «лидеров» представитель КПРФ Игорь Магарламов, у которого 844 голоса – 16,15%.

В ведомстве отметили, что явка составила 20,87% - голосовали 5 225 жителей Тынды. В день голосования, 9 апреля, на участках дежурили полиция и наблюдатели. Жалоб не поступало ни во время, ни после, когда подсчитывали голоса.

– Мы провели итоговое заседание и признали досрочные выборы мэра действительными и состоявшимися. Особого мнения никто из членов комиссии не выразил. Поэтому Сергей Гуляев признан избранным главой города, – сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Тынды Ирина Шакирова.

СПРАВКА

Сергею Гуляеву 43 года. С 2013 по 2018 год занимал пост первого вице-мэра Тынды, курировал вопрос благоустройства города, жилищной политики, ЖКХ, содержания и ремонта дорог, транспорта, энергетики, связи, УГОиЧС.

В феврале 2023 года, после перерыва, Сергей Гуляев снова занял пост первого заместителя мэра Тынды.

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