Единовременные выплаты начали получать ветераны Великой Отечественной войны в Амурской области

Выплату получат в течение апреля-мая текущего года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Амурские ветераны Великой Отечественной войны начали получать единовременные выплаты в честь Дня Победы. Об этом сообщили в правительстве области. На эти цели из бюджета области выделено 22,4 миллиона рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Каждый участник ВОВ в 2023 году получит три тысячи рублей. Деньги на эти цели выделили власти региона. Планируется, что выплату смогут получить более 22 тысяч ветеранов, трое из них – инвалиды ВОВ, 37 – участники, боле 21 000 – приравненные к ним категории граждан.

Другие категории – это вдовы, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, «дети войны» и несовершеннолетние узники фашизма, – получат по тысяче рублей.

– Выплату получат в течение апреля-мая текущего года. Средства доставят почтовой службой вместе с пенсией, либо перечислят на банковский счет ветерана, если он аналогичным образом получает меры соцподдержки, – уточнили в правительстве Амурской области. В 2022 году, для сравнения, единовременную выплату к 9 Мая получили более 24 тысяч амурчан.

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