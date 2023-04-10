В Благовещенске привели в порядок парки и спортивную площадку после зимы

Более 30 человек вышли на уборку набережной. Фото: администрация Благовещенска.

В Благовещенске очистили спортивную площадку на набережной Амура. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Набережную приводили в порядок сотрудники отдела спорта администрации и Центра «Продвижения», присоединились к уборке и спортсмены – всего 30 человек. Так, на волейбольной площадке появилась сетка-ограждение, судейскую трибуну покрасили морилкой и лаком, а скамейки для игроков и зрительские места очистили от грязи, которая накопилась за зиму. Обновилась и краска на снаряжениях и скамейках на площадке для воркаута. Баскетбольную площадку помыли и подмели, а на следующий день покрасили кольца.

С территории за время уборки собрано и вывезено 20 мешков мусора и листвы.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, предварительные заявки на уборку общественных территорий необходимо подавать в управление ЖКХ. Там же можно составить обращение и на вывоз мусора, собранного на общественных территориях. – Остальным же участникам напоминаем, что собранный в рамках акции мусор необходимо вывозить самостоятельно, – уточнили в администрации Благовещенска.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.