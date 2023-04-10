«Чайзер был хороший»: жесткое ДТП в Бдаговещенске обсуждают в сети

Фото: скриншот из видео.

Серьезная авария произошла в понедельник, 10 апреля, в Благовещенске. Последствия ДТП снял на видео регистратор одного из участников движения. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

ДТП случилось на пересечении улиц Мухина – Горького. На дороге после столкновения остался разбитый Toyota Chaser. Известно, что еще одним участником аварии стал джип марки Nissan Patrol.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал, чего не скажешь об авто: оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения. В социальных сетях под видео с последствиями аварии публикуют избитую фразу: «Чайзер был хорош».

Полиция уже проводит проверку по факту случившегося, чтобы установить все обстоятельства автоаварии.

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