В Благовещенске задержали иностранца, находящегося в федеральном розыске

Иностранный гражданин пытался въехать на территорию России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Транспортные полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали иностранца в Благовещенске. Он находится в федеральном розыске и пытался пересечь границу. Об этом рассказали в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Все произошло во время прохождения таможенного досмотра на пассажирском пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ. Иностранный гражданин пытался въехать на территорию Российской Федерации, находясь в розыске. Он попытался дать взятку, чтобы пересечь границу. Теперь он подозревается в преступлении по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Его сразу же взяли под арест и передали инициатору розыска. Мужчине грозит крупный штраф и лишение свободы на 1 год.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала про еще одно громкое дело на таможне Амурской области. Там будут судить сотрудницу Благовещенского таможенного поста Хабаровской таможни. Из-за нее ООО «Амуркомторг» уклонился от налогов, а в бюджет лишился 30 миллионов рублей.

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