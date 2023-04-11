Дополнительные автобусные маршруты запустят в Благовещенске к Родительскому дню

В 2023 году Радоница приходится на 25 апреля. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Благовещенске запустят дополнительные автобусные маршруты к Родительскому дню. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В 2023 году Радоница приходится на 25 апреля. С 22 по 25 число на общественном транспорте можно будет добраться до мест захоронений на 8-м и 17-километрамх Новотроицкого шоссе – это прошлогодние схемы движений. Все маршруты будет обслуживать «Автоколонна 1275». На сайте администрации Благовещенска уже опубликовано расписание.

Маршрут №50:

Из Благовещенска, от остановки «магазин Благовещенск» – 8:00, 8:36, 9:12, 9:48, 10:24, 11:00, 11:36, 12:12, 12:36, 13:48, 14:24, 15:00, 15:36, 16:12, 16:48.

От 8-го километра автодороги Благовещенск – Свободный – 8:36, 9:12, 9:48, 10:24, 11:00, 11:36, 12:48, 13:12, 14:24, 15:00, 15:36, 16:12, 16:22, 16:48, 17:24.

Маршрут №51:

Из Благовещенска, от остановки «магазин Благовещенск» – 8:05, 8:35, 9:06, 9:37, 10:07, 10:38, 11:09, 12:10, 12:41, 13:43, 14:13, 14:44, 15:15, 15:45, 16:16.

От кладбища, 17-1 километр – 8:51, 9:21, 9:52, 10:23, 10:53, 11:24, 11:55, 12:56, 13:27, 14:29, 14:59, 15:30, 16:01, 16:31, 17:02.

Маршрут №52:

От 8-го километра – 12:12, 13:02, 13:52, 14:42, 15:32. От 17-километра – 12:37, 13:27, 14:17, 15:07, 15:57.

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