Два полувагона с углем сошли с железнодорожных путей в Приамурье

ЧП произошло 10 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области следователями устанавливаются обстоятельства схода двух полувагонов с углем. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

ЧП произошло 10 апреля. С жд путей не общего пользования, примыкающих к станции Екатеринославка Забайкальской железной дороги, сошли два полувагона. Транспорт перевозил уголь. Пока предварительно известно, что случилось все из-за перекоса железнодорожных путей. В ведомстве сообщили, что никто из людей не пострадал.

Забайкальский следственный отдел на транспорте проводит проверку по факту нарушения требований в области транспортной безопасности.

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