Снег с дождем ожидаются в Амурской области 12 апреля

Предстоящей ночью ветер возьмет направление с севера и северо-востока. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Снег, мокрый снег и дожди ожидаются в Амурской области в среду, 12 апреля. Ночью в отдельных районах пройдут сильные осадки. Об этом сообщили в областном гидрометцентре. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Предстоящей ночью ветер возьмет направление с севера и северо-востока, днем – северо-восточный и северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха здесь ночью ожидается -5…0°С, на севере области до 10 градусов мороза. Днем потеплеет до 8 градусов со знаком плюс, на севере столбики термометров не поднимутся выше ноля.

В Благовещенске облачно, синоптики обещают областной столице осадки в виде дождя и мокрого снега в первой половине дня. Ветер ночью юго-западный, переходящий в юго-восточный, днем северный и северо-восточный со скоростью 11 метров в секунду.

Температура ночью -3…-1 °С, днем +6…+8 °С.

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