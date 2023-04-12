Новоме министерство создают в Амурской области

Правительство Амурской области. Фото: dvocu.ru.

Министерство проектного управления и кадровой политики Амурской области будет образовано путём присоединения к управлению государственной гражданской службы управления проектной деятельности.

Основные задачи нового ведомства – организация системной работы по реализации национальных, федеральных и региональных проектов на территории области, а также координация нового федерального проекта «Государство для людей». Проект направлен на повышение качества жизни каждого человека и уровня доверия граждан к государству через изменение подходов к работе с людьми для простого и быстрого решения их проблем в конкретных жизненных ситуациях.

Создание структуры не повлечёт увеличение финансирования и количества сотрудников, а также сократит количество органов власти. Сейчас идут необходимые реорганизационные мероприятия. Кто возглавит новое ведомство, будет известно позже.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.