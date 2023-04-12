Губернатор Василий Орлов привез амурчанам в зону СВО посылки из дома и оборудование

Посылки из дома. Фото: правительство Амурской области.

Губернатор Василий Орлов привез посылки из дома и оборудование амурским бойцам в зону СВО. Об этом сообщили в правительстве Амурской области. Подробнее в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Глава региона лично проверил, в каких же условиях живут военнослужащие 35 и 36 армии, хорошо ли обеспечены продуктами и всем необходимым оборудованием. Как рассказал Василий Орлов, настроение у защитников Родины боевое. Губернатор передал амурчанам письма из дома, обереги, которые для бойцов сделали дети. Здесь, кстати, посылкам от ребятишек всегда рады. В медпункте, например, от пола до потолка все стены обклеены рисунками.

Губернатор Амурской области с бойцами. Фото: правительство Амурской области.

Еще часть груза для земляков собрали активисты областного отделения Народного фронта. Амурская делегация привезла крупную партию оборудования – тепловизоры, квадрокоптеры, бинокли, тактические рюкзаки, приборы ночного видения, маскировочные сети, радиостанции, генераторы и фонари. Самая важная доставка – грузовой автомобиль марки «Урал» и запчасти для авто.

В ходе поездки глава региона также уточнил, что еще необходимо довезти в зону СВО, чтобы обеспечить бойцов всем, чем нужно.

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